Découvrez les photos de l’escapade romantique de Jennifer Lopez et Ben Affleck dans le Montana

Bruce/Javiles/BACKGRID

D'après une source proche de Jennifer, Ben et elle "sont restés en contact par intermittence au fil des années". Notre informateur nous a expliqué comment ils s'étaient rapprochés récemment, disant : "Ben a pris contact avec elle pour savoir comment elle allait, et ils ont dîné ensemble quelques fois au cours du mois dernier. C'est naturel entre eux, et leur alchimie est démente. Ils ont repris les choses où ils les avaient laissées et apprécient la compagnie l'un de l'autre pour le moment."