Tom Cruise rend ses Golden Globes à la HFPA, alors que NBC décide de ne pas diffuser la cérémonie de 2022

Getty Images

Lors de la cérémonie de 2021, Helen Hoehne, Meher Tatna et Ali Sar, membres de la HFPA, sont montés sur scène pour évoquer le problème de la diversité et souhaiter un "futur plus inclusif". Comme l'a dit Helen Hoehne : "Ce soir, alors que nous célébrons le travail d'artistes venus du monde entier, nous reconnaissons avoir des progrès à faire. Comme au cinéma et à la télévision, la représentativité des Noirs est vitale."

Meher Tatna a ajouté : "Nous devons nous assurer que toutes les communautés sous-représentées aient leur place à notre table et nous allons faire en sorte que ce soit le cas." Ali Sar a promis de créer "un environnement où la diversité des membres est la norme, pas l'exception".

La semaine dernière, la HFPA a voté pour mettre en œuvre des changements dans le but d'avoir plus d'inclusivité parmi ses membres, rapporte Deadline.

En réponse, Ted Sarandos, directeur des programmes de Netflix, a écrit une lettre au comité de direction de la HFPA, en promettant que la plateforme de streaming "arrêterait toute activité" avec eux "jusqu'à ce que des changements plus significatifs soient faits", précise Deadline.

Ali Sar, président de la HFPA, a répondu à M. Sarandos dans une lettre publiée par The Hollywood Reporter le 7 mai. "Nous pouvons vous assurer que notre plan reflète les suggestions de nos partisans et de nos critiques, et nous pensons vraiment que cela donnera lieu à une réforme significative et à plus d'inclusion au sein de notre association, et ce d'une manière dont toute l'industrie pourra se satisfaire. Nous sommes fiers que notre plan ait été approuvé à plus de 90 % par nos membres. Il ne fait aucun doute qu'ils veulent saisir cette opportunité."

E! News a tenté de joindre le porte-parole de Tom Cruise, ainsi que celui de la HFPA.

(E! et NBC appartiennent à la famille NBCUniversal.)