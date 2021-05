Ashley Tisdale publie les premières photos du visage de sa fille, Jupiter

Sur le même sujet : Ashley Tisdale donne un nom de planète à sa fille

Ashley Tisdale est une fière maman !

L'ancienne star du Disney Channel a célébré sa première fête des mères dimanche 9 mai avec son mari, Christopher French, en adressant un tendre message à leur petite fille, Jupiter Iris, née en mars.

"Ce petit bout de femme a fait de moi une maman", a commencé l'actrice de High School Musical sur Instagram. "Je savais que @cmfrench et moi aurions un bébé mignon, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle."

La star de 35 ans a pris le temps de rendre hommage à ceux qui célèbrent cette fête un peu en avance par rapport à la France, où elle aura lieu le dimanche 30 mai.

"On ne sait pas à quel point c'est dur d'être une maman avant d'en devenir une. Les mères, vous êtes de vraies déesses, et les mères célibataires, vous êtes mes super-héroïnes. Ces 6 dernières semaines ont été une bénédiction. Jupiter, tu es mon tout et encore plus", a-t-elle écrit.

Pour marquer l'occasion spéciale, la jeune maman a également posté plusieurs photos de leur petite. Comme on pouvait s'y attendre, le nourrisson est habillé de manière adorable sur chaque cliché. Entre une jolie salopette bleue et un pull blanc très chic, elle marche dans les pas de sa mère en matière de style.