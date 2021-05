Ben Affleck célèbre son ex-femme, Jennifer Garner, avec de rares photos à l'occasion de la fête des mères

Ben Affleck vient de rendre hommage à son ex-femme, l'actrice Jennifer Garner, de la plus belle des manières à l'occasion de la fête des mères aux États-Unis.

Dimanche 9 mai, l'acteur a posté sur Instagram d'ancienne photos inédites de la star avec leurs filles, Violet, 15 ans, et Serafina, 12 ans, et leur fils, Samuel, 9 ans, quand ils étaient plus jeunes. Il a flouté leurs visages pour protéger leur vie privée.

"Tellement heureux de partager ces enfants avec toi. Les parents les plus chanceux du monde. Merci pour tout le bien que tu fais. Joyeuse fête des mères. Je t'aime, leur papa."

Dans son post, le réalisateur d'Argo a inclus une photo de lui avec sa famille déguisés en personnages du film Le Magicien d'Oz à l'occasion d'Halloween : Ben et Jennifer étaient l'Homme de fer et Glinda, la bonne sorcière du Nord, tandis que leurs enfants incarnaient Dorothée, l'Épouvantail et le Lion peureux. L'acteur a aussi publié une photo de Jen en train de tenir Samuel, tout petit, enveloppé dans une couverture, sous le regard de ses sœurs.

Ben a aussi ajouté une vidéo de l'actrice de la série Alias en train de dire : "Chut, ne le dis à personne, mais je devrais être de retour pour l'heure du coucher."