Coco, la fille de Courteney Cox, montre ses talents de chanteuse en reprenant un titre de Taylor Swift

Sur le même sujet : Courteney Cox revisite l’appartement emblématique de "Friends"

Le talent est-il génétique ?

On peut se le demander en voyant Coco Arquette, la fille de 16 ans de Courteney Cox, qui l'accompagne au piano, et de David Arquette, nous dévoiler ses talents de chanteuse en reprenant "Cardigan", le hit de Taylor Swift. L'actrice de Friends, accompagnée du musicien Joel Taylor à la guitare, a posté une vidéo d'un extrait de sa performance sur Instagram samedi 8 mai, la veille de la fête des mères aux États-Unis.

"Bonne fête des mères à toutes celles qui sont mères, ont été mères, vont devenir mères, ou aiment comme des mères", a écrit Courteney, avec trois emojis cœur.

Beaucoup ont complimenté le trio, en particulier Coco, et ont noté les regards pleins de tendresse et de fierté de la star envers sa fille pendant la chanson.

"In-croyable !! Vas-y @cocoarquette_ !", a commenté l'actrice Reese Witherspoon. Tandis que Tan France de Queer Eye a écrit : "Elle chante tellement bien."

"C'est beau... cet amour de l'AMOUR...", a commenté Lena Headey de Game of Thrones, avec trois emojis cœur.