Jennifer Lopez porte une tenue plus scintillante que jamais au concert spécial VAX LIVE

Peu importe l'occasion, Jennifer Lopez brille toujours de mille feux.

La preuve ? L'interprète de "In the Morning" a prouvé une fois encore qu'elle était une icône de la mode après avoir illuminé la pièce (littéralement) dans la tenue la plus scintillante qu'elle ait jamais portée.

Durant le concert spécial VAX LIVE de Global Citizen samedi 8 mai, qui avait été préenregistré le dimanche 2 mai à Los Angeles, J.Lo est montée sur scène dans une étincelante combinaison signée Zuhair Murad.

Cette pièce originale était recouverte d'une explosion de perles et de pierreries, et bordée de somptueuses plumes. Cette tenue très près du corps était aussi dotée d'un décolleté plongeant et de manches théâtrales tombant jusqu'au sol pour se fondre avec le bas pattes d'éléphant du vêtement.

De plus, l'héroïne de Shotgun Wedding avait complété son look de bijoux tout aussi étincelants de chez VRAI, comme ses pendants d'oreilles en perles et ses bagues ornées de diamants.

En bref, comme le veut son personnage haut en couleur, on ne voyait qu'elle sur scène dans cette tenue fabuleuse et extravagante.