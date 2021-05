Meghan Markle, enceinte, fait sa première apparition télé depuis l'interview d'Oprah au concert VAX LIVE

Sur le même sujet : Meghan Markle pour la première fois à la télé depuis son interview avec Oprah

Meghan Markle, enceinte, a fait une rare apparition télé et prononcé un plaidoyer passionné lors du VAX Live: The Concert to Reunite the World, un événement préenregistré rempli de stars, organisé par Global Citizen et diffusé le samedi 8 mai sur YouTube.

Lors d'une vidéo diffusée pendant l'émission, la duchesse de Sussex a parlé de sa future fille qu'elle attend avec le prince Harry, qui devrait naître cet été, et de la façon dont la pandémie de coronavirus affecte les femmes. Il s'agit de la première apparition télé de Meghan depuis son interview explosive avec Harry pour Oprah Winfrey en mars, interview au cours de laquelle le couple royal a révélé qu'il allait donner une petite sœur à Archie Harrison, 2 ans.

"En tant que présidents de la campagne VAX LIVE, mon mari et moi croyons qu'il est essentiel que la relance économique mette l'accent sur la santé, la sécurité et la réussite pour tous, et en particulier pour les femmes, qui ont été affectées disproportionnellement par cette pandémie", a déclaré la duchesse dans la vidéo. "Les femmes, et particulièrement les femmes de couleur, ont vu une génération de gains économiques disparaître."