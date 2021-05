Kendall Jenner a une réponse pour ceux qui doutent de ses crises d'angoisse

Comme le dit Kendall Jenner : "Au bout du compte, je ne suis qu'un être humain." Un être humain qui fait des crises d'angoisse.

Pour le premier épisode de cette nouvelle série de vidéos de Vogue, intitulée Open-Minded: Unpacking Anxiety, la top de 25 ans a évoqué ses problèmes avec une psychologue, le Dr Ramani Durvasula. Dans la vidéo, la star de L'incroyable famille Kardashian est revenue sur son long combat contre l'anxiété et l'hypochondrie, dont elle souffre depuis longtemps, et les manifestations physiques qui en découlent, comme le fait d'avoir du mal à respirer et d'avoir des engourdissements.

"C'est le surmenage et la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui qui ont fait que c'est devenu ingérable. Il y a des moments où je pense qu'il faut qu'on m'emmène de toute urgence à l'hôpital parce que j'ai l'impression que mon cœur va lâcher, que je n'arrive pas à respirer et que j'ai besoin d'aide. Parfois, j'ai l'impression que je suis en train de mourir", a-t-elle confié.

Si elle souffre de ce tourment très personnel, Kendall sait qu'elle n'aura pas la compassion de tous en en parlant. "Je sais que certains vont dire : « De quoi a-t-elle besoin de s'inquiéter ? Quelles sont ses raisons d'être angoissée ? » et je ne dirai jamais que je n'ai pas de chance. Je sais que j'ai un mode de vie très privilégié et incroyable. Je suis vraiment une fille vernie."