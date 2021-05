Pete Davidson révèle le "secret" de ses relations en pleine idylle avec Phoebe Dynevor

Depuis peu, il se murmure que Pete serait en couple avec Phoebe Dynevor. Des rumeurs sur le protagoniste de King of Staten Island, 27 ans, et l'héroïne de La Chronique des Bridgerton, 26 ans, ont commencé à se répandre en mars, après que Page Six a écrit qu'ils passaient du temps ensemble aux États-Unis et en Angleterre. Puis Pete a apporté de l'eau à leur moulin en écrivant qu'il était "avec mon crush célèbre" lors d'une séance virtuelle de questions-réponses avec les étudiants de la Marquette University.

Et bien que le duo n'ait encore rien officialisé, les deux acteurs ont été photographiés dans les bras l'un de l'autre ou encore en train de porter le même collier avec leurs initiales communes "PD".

"Il aime beaucoup Phoebe et multiplie les allers-retours entre New York et le Royaume-Uni dès qu'il le peut", a précisé une source à E! News. "Ça ne le gêne pas parce qu'il est très content de passer du temps avec elle. Elle apprend à le connaître et elle apprécie l'attention qu'il lui porte. Ils ont passé quelques week-ends ensemble en toute discrétion et ils se voient en Angleterre. Il se donne beaucoup de mal avec tous ces allers-retours. Quand ils ne sont pas ensemble, ils s'appellent et ne se lassent pas de l'autre. Elle le trouve marrant et très charmant. Elle s'amuse avec lui."