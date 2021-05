Découvrez le teaser très angoissant de Stranger Things 4 sur l'origine de Onze

Netflix

Après tout, une mystérieuse vidéo postée en février 2020 montrait des prisonniers russes en train de construire une voie de chemin de fer dans la neige. On y découvrait surtout que Hopper (David Harbour) était toujours vivant, alors qu'il semblait avoir péri à la fin de la saison 3.

Le mois dernier, Gaten Matarazzo, alias Dustin dans la série, a prévenu Jimmy Fallon que cette nouvelle saison risquait d'être la "plus effrayante" de toutes.

"La saison 4 qui se profile sera la plus énorme et la plus effrayante jusqu'ici, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus", ont partagé les co-créateurs de la série que sont Matt Duffer et Ross Duffer dans un communiqué publié en février 2020.

En attendant d'avoir d'autres indices, regardez le teaser ci-dessus, et découvrez encore plus d'infos sur le site de la série.