Découvrez les premières images de House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones

Un mot pour décrire les premières images de la nouvelle série dérivée de Game of Thrones ? Dracarys.

Mercredi 6 mai, HBO a dévoilé les premières photos de scènes de House of the Dragon, le spin-off en dix épisodes de la série de fantasy, dont le tournage vient de débuter. Ce prequel se concentre sur les ancêtres de la "Mère des Dragons", Daenerys Targaryen de la Maison Targaryen et se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones, dont la huitième et ultime saison a été diffusée en 2019.

Au casting, on retrouve Olivia Cooke, aperçue dans Ready Player One, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Matt Smith, de Doctor Who et The Crown, Steve Toussaint, Eve Best et Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I Targaryen (oui, l'horrible frère de Daenerys a été nommé ainsi en hommage au régent).

House of the Dragon a été co-créée par George R.R. Martin, le cerveau derrière Game of Thrones. La série est basée sur Feu et sang, son roman de 2018, qui dépeint l'histoire de la Maison Targaryen, dont la première apparition remonte aux romans de l'intégrale Le Trône de fer, qui ont servi de base à la série Game of Thrones.

Le tournage de House of the Dragon a démarré la semaine dernière et se déroulera en Islande, en Croatie, au Maroc et en Angleterre.