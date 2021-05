Courteney Cox revient sur la scène de la fontaine dans Friends, et vous allez être déçus

Sur le même sujet : Le toc verbal de Jennifer Aniston dans "Friends" fait le buzz !

Les personnages de Friends sont solidaires "quand la pluie commence à tomber", mais il y a des limites.

Courteney Cox est l'invitée du Ellen DeGeneres Show jeudi 6 mai. Au cours de sa visite, la présentatrice Ellen DeGeneres a demandé à la star de Cougar Town de parler de la scène culte de la danse dans la fontaine, qu'on voit dans le générique de la sitcom de NBC.

Quand l'humoriste a voulu savoir qui avait eu l'idée de réunir les six acteurs principaux dans l'eau, Courteney a répondu : "En tout cas, ce n'était pas moi. On est restés dans cette fontaine pendant un long moment. Quelqu'un a pensé que ce serait sympa, et je vais vous dire ce qu'il en est : ce n'est pas marrant de danser dans une fontaine pendant des heures."

L'actrice s'est empressée d'ajouter : "Je revois Matthew Perry en train de dire, et on ne se connaissait pas si bien que ça à l'époque, mais c'est du Matthew tout craché : « Je ne me souviens pas avoir jamais été ailleurs que dans cette fontaine »."