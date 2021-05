Harry Styles et Emma Corrin s'embrassent passionnément sur le tournage de My Policeman

Le film n'est pas encore sorti ?!

C'est la question que beaucoup de fans se posent après qu'Harry Styles et Emma Corrin ont été vus très investis sur le tournage du film My Policeman.

Sur des photos obtenues par E! News, l'interprète de "Golden" embrasse passionnément sa partenaire au Royaume-Uni. Peu de temps après, Harry a été photographié le bras autour d'Emma, toujours sur le tournage.

L'ancien membre de One Direction portait pour l'occasion une veste et un pantalon sombres, tandis qu'Emma était vêtue d'un manteau en laine. Et pour ceux qui trouveraient leurs tenues un peu old school, sachez que le film se déroule à la fin des années 1990.

Avant de déclencher des rumeurs de romance, on tient à préciser qu'ils tournent un film. En d'autres termes, ce baiser est purement professionnel et l'actrice Olivia Wilde, qui est aussi la compagne d'Harry, n'a aucune raison de s'inquiéter.