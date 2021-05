Découvrez le physique post-confinement de Will Smith sur une nouvelle photo torse nu

Sur le même sujet : Will Smith poste une photo de lui dans la pire forme de sa vie

Will Smith est prêt à retrouver "la meilleure forme de sa vie".

Cette déclaration arrive quelques jours après que l'acteur a admis sur Instagram se sentir tout sauf en forme suite au confinement dû à la pandémie.

Will a ainsi légendé sa photo publiée le 4 mai : "Voici le corps qui m'a porté tout au long de cette pandémie et des nombreuses journées passées à engloutir le contenu du garde-manger." La star a ajouté : "J'aime ce corps, mais je veux me SENTIR mieux."

Dans le post, l'acteur du Prince de Bel Air prend la pose en boxer et nous fait mourir de rire !

La star de Bad Boys a même réussi à glisser une blague dans sa légende en écrivant : "Finis les muffins à minuit, c'est terminé ! Je vais me remettre dans la MEILLEURE FORME DE MA VIE !!!! Je m'associe à @youtube pour retrouver la santé et me sentir bien. J'espère que ça va marcher !"

Ce partenariat avec YouTube tombe à pic, étant donné que l'acteur a déjà plus de neuf millions d'abonnés sur sa chaîne officielle où il partage des vidéos comiques, sources d'inspiration et dans lesquelles on se reconnaît.