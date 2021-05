Joe Jonas est enfin prêt à partager son amour pour sa "magnifique" petite fille Willa

Sur le même sujet : Joe Jonas a la réponse parfaite aux selfies sexy de Sophie Turner

Joe Jonas adore être papa !

Le chanteur de 31 ans a enfin donné des détails sur Willa, sa fille de neuf mois, au cours d'une interview dans l'émission CBS This Morning mardi 4 mai.

"C'est incroyable", rapporte Joe, qui est le père d'une "magnifique" petite fille depuis juillet avec sa femme, l'actrice Sophie Turner. Le couple très discret a très peu parlé de Willa et n'a dévoilé aucune photo d'elle.

"J'ai été contraint de rester à la maison", révèle le cadet des Jonas Brothers, à propos de son expérience depuis l'année passée. "Je n'arrête jamais, je suis toujours en mouvement, en train de voyager ou en tournée. Alors rester au même endroit pendant un long moment et me poser avec ma famille, ma famille directe, c'est une chose qui ne m'arrivera sans doute plus jamais."

Joe ajoute : "Je suis très heureux et très reconnaissant."

Alors, quelle est la plus grande leçon qu'il a apprise en tant que parent ? "Les siestes, c'est sympa. À tous les niveaux", explique-t-il en plaisantant.