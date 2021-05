Le fils de Billie Lourd regarde Carrie Fisher dans Star Wars et c'est magique

Instagram

Pour le Star Wars Day, Billie a fait équipe avec le Child Mind Institute en participant à leur campagne "Getting Better Together". Dans le cadre de ce projet, la star de 28 ans de Scream Queens a mis en avant la nécessité de faire de la santé mentale une priorité.

"Comme tous ceux d'entre vous qui avez perdu un proche le savez, on peut avoir l'impression d'être extrêmement seul, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas le cas", a-t-elle partagé. "Le chagrin est devenu plus universel encore pendant cette horrible année sans précédent, et plus de gens que vous ne le pensez traversent peut-être exactement la même chose que vous."

Billie a ajouté : "Alors, ne vous isolez pas et ne vous repliez pas sur vous-même, contactez vos proches et vos amis. Trouvez un groupe de soutien en ligne. Parlez à un psy."