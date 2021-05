Lily Collins et ses partenaires d'Emily in Paris annoncent la saison 2 avec une vidéo très chic

Sur le même sujet : Lily Collins réagit aux nominations d’"Emily in Paris" aux Golden Globes

Non, vous ne rêvez pas !



Le tournage de la saison 2 d'Emily in Paris, la série romantique de Netflix, vient de commencer le 3 mai, et pour fêter ça, ses stars ont partagé leur enthousiasme, y compris en français, dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Lily Collins.



Tout le casting original semble être au complet, à commencer par Lily Collins, qui est accompagnée d'Ashley Park, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Camille Razat, et Bruno Gouery.



"C'est un honneur d'être associée à un projet qui a offert aux gens une distraction bien méritée en ces temps difficiles quand tout le monde cherchait une raison de sourire et de rire", a déclaré la fille de Phil Collins. "Emily m'a non seulement beaucoup appris sur moi-même, mais également sur le monde qui m'entoure. Je suis on ne peut plus heureuse d'être de retour à Paris pour la saison 2 afin de continuer à apprendre, à grandir et d'approfondir ma découverte de cette magnifique ville et de tout ce qui fait son caractère dans la peau d'Emily."