Will Smith déclare être dans "la pire forme de sa vie" sur une photo de lui torse nu

En tant que star de films d'action, Will a l'habitude d'être au top physiquement. Au cours d'une interview pour son film Suicide Squad en 2016, il avait expliqué à Men's Journal que son entraînement était si intense qu'il s'était déchiré un muscle de la jambe au tout début du tournage.

"J'ai su dès le départ que ça allait être un énorme film pour moi", a reconnu Will. Il a ajouté que sa blessure était "vraiment inquiétante", mais que ça ne l'avait pas empêché de continuer à travailler sa musculature.

"Quand on a 47 ans, une blessure n'est plus anodine", avait reconnu l'acteur d'Aladdin. "J'ai reculé pour envoyer un coup de poing, et mon mollet a claqué. Tout le monde l'a entendu. Le docteur m'a dit que j'allais être arrêté pendant six semaines, mais pour moi, il n'en était pas question."

On est certain que Will ne restera pas dans cette petite forme très longtemps si ça ne lui convient pas. Mais on admire aussi le fait qu'il arrive à rester fier de lui-même, peu importe ce que les autres pensent. L'acteur est décidément un vrai prince.