Billie Eilish se transforme en pin-up glamour en couverture du Vogue britannique

Craig McDean

D'après Billie, elle n'est pas aidée par le fait que le monde du divertissement s'appuie sur certains stéréotypes tels que celui de la "bombe classique".

"Elle s'assagit dès qu'elle se met en couple", décrit la chanteuse. "Ça m'a vraiment n**ué la tête. Tout le monde dit : « On n'épouse pas une salope », mais vous êtes attiré par cette personne, pourtant. C'est vous qui l'avez créée."

Et Billie ajoute : "Tout à coup, on est une hypocrite si on veut se dénuder, on est facile, on est une salope et une pute. Si c'est le cas, alors j'en suis fière. Moi et toutes les filles, on est des salopes, et on s'en br**le, d'accord ? Réapproprions-nous ce concept et faisons-en une force. Montrer son corps et dévoiler une partie de son corps, ou non, ne devrait pas vous rendre moins respectable."