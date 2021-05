Voici ce qui se passe entre Jennifer Lopez et Ben Affleck qui se sont retrouvés à Los Angeles

On est en 2002 ou en 2021 ? Parce que les Bennifer sont de retour !

Après s'être séparée de son fiancé, Alex Rodriguez, Jennifer Lopez a trouvé du réconfort chez un autre ex-fiancé : Ben Affleck.

Jennifer et Ben se seraient revus, maintenant qu'ils sont tous deux de nouveau célibataires, d'après des photos obtenues par Page Six. Il a été vu arrivant et repartant de la villa de Los Angeles de la chanteuse, vendredi 30 avril.

Un témoin indique à E! News comment s'est passé le rendez-vous, en précisant que l'acteur a laissé sa Mercedes à l’hôtel Bel Air, avant d'être emmené jusqu'à la maison de la star un peu plus loin dans la même rue. Dans l'après-midi, le Cadillac Escalade de J.Lo a été vu quittant sa maison et déposant Ben à son hôtel, avec son sac à dos. "Il a repris sa Mercedes et s'en est allé", a précisé notre source.

Mais ne vous emballez pas : pour le moment, la nouvelle relation de J.Lo et Ben est platonique. "Ils sont juste amis", apprend-on.