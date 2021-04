Le fils de Chris Pratt, Jack, câline la petite Lyla sur une adorable photo

Les visages des deux enfants sont cachés pour préserver leur vie privée, comme d'habitude, Chris et Katherine essayant de tenir leur bébé loin du feu des projecteurs.

Katherine a expliqué la raison de son refus de poster des photos durant une interview avec l'émission Today en mars. "Bien sûr, je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux donc c'est un peu différent parce que j'ai l'impression qu'on partage beaucoup de choses de nos jours", a-t-elle expliqué. "Mais je trouve que l'un des plus beaux cadeaux que nous ont jamais fait mes parents, à mes frères et sœurs et à moi, c'est celui de la vie privée, et le fait de nous avoir offert une enfance normale, ou aussi normale que possible."