Croyez-nous, vous devez voir l'intérieur de la maison californienne très rock'n'roll de Miley Cyrus

"Le truc le plus important pour moi quand on rentre chez quelqu'un, c'est qu'on sache qui habite là", déclare Tish Cyrus à Architectural Digest.

Eh bien, mission accomplie, Tish. Moins d'un an après que sa célèbre fille, Miley Cyrus, a acheté son oasis californienne de plus 600 m², l'interprète de "Midnight Sky" a ouvert les portes de sa maison en exclusivité sur ArchDigest.com. Si maman Cyrus n'est pas une décoratrice d'intérieur professionnelle, en jetant un coup d'œil à la maison très rock'n'roll de la star de 28 ans, avec les choix esthétiques de Tish et de son ami designer Mat Sanders, on pourrait penser le contraire.

Vous risquez d'avoir besoin d'un peu de temps pour digérer tout ce qu'il y a à voir sur les murs de chez Miley. Tout comme la chanteuse, sa maison est bourrée de détails accrocheurs, du papier peint Gucci dans une de ses salles de bain au portrait de Debbie Harry trônant au-dessus de son lit façon années 80, en passant par le plafond de son studio peint de façon psychédélique ou encore la baignoire si grande qu'il a fallu une grue pour la faire passer par la fenêtre.

Son lounge glam très coloré, qu'on voit ci-dessous, est délicieusement élaboré et sert à mettre en valeur les nombreux souvenirs précieux de Miley.