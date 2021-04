Découvrez les coulisses de Falcon et le Soldat de l'Hiver dans une émission spéciale sur Disney+

Sur le même sujet : Anthony Mackie et Sebastian Stan évoquent "Falcon et le Soldat de l’Hiver"

La magie Marvel opère toujours.

Jeudi 29 avril, la plateforme Disney+ a annoncé qu'elle allait faire découvrir les coulisses de sa série Falcon et le Soldat de l'Hiver à ses téléspectateurs dans un nouvel épisode de sa série façon documentaire intitulée Marvel Studios : Rassemblement. Il s'agit du second volet de la docu-série, qui sera diffusé le vendredi 30 avril sur la plateforme de streaming, après un Rassemblement sur WandaVision.

Et, comme l'indique le teaser prometteur, on va revoir Anthony Mackie et Sebastian Stan. "Sam reprenant le bouclier... ça a été une expérience émouvante", fait remarquer Anthony à propos de son personnage de Sam Wilson dans les images du tournage. "La série a réussi à coller à la réalité dans laquelle on vit."

Sebastian partage ce sentiment et reconnaît que Falcon et le Soldat de l'Hiver met en avant "des sujets de société complexes" et que beaucoup "peuvent s'identifier dans la façon dont on a traité ces questions".

Hormis le point de vue d'Anthony et de Sebastian sur la série, Rassemblement nous donne un aperçu des cascades épiques de nos super-héros. La réalisatrice Kari Skogland révèle ainsi qu'ils ont "passé plusieurs jours à pousser des gens hors d'avions".