Le prince William et Kate Middleton donnent un aperçu de leur vie avec leurs enfants dans une rare vidéo

C'était l'anniversaire de mariage du prince William et de Kate Middleton, mais le couple royal nous a donné une raison de fêter ce grand moment avec eux.

En l'honneur de ce jour spécial, dix ans après s'être dit "oui", le duc et la duchesse de Cambridge ont posté une adorable vidéo en famille avec leurs enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte, sur les réseaux. "Merci à tous pour les gentils messages à l'occasion de notre anniversaire de mariage", a ajouté le couple en légende de la vidéo prise par le réalisateur Will Warr. "Nous sommes incroyablement reconnaissants pour les dix ans de soutien que nous avons reçus en tant que famille. W & C."

Les images, qui ont été tournées à Norfolk à l'automne dernier, montrent la petite famille en train de rire au cours d'une balade. On voit aussi les deux parents courir après leurs trois enfants, ou encore en train de faire griller de la guimauve au coin du feu. Lupo, le chien de la famille décédé entre temps, apparaît également.