Comment Noah Centineo se débarrasse de son image d'À tous les garçons

Noah Centineo en a fini avec les comédies romantiques sur Netflix.

Mercredi 28 avril, Netflix a annoncé une nouvelle série dramatique avec l'acteur de la franchise À tous les garçons. Et, d'après la description, son rôle pourrait être très différent de son personnage de Peter Kavinsky.

D'après le service de streaming, la série, qui n'a pas encore de nom, produite par Entertainment One (eOne), Alexi Hawley et Hypnotic, suit un avocat qui travaille pour la CIA et qui "se retrouve mêlé à de dangereux problèmes politiques internationaux quand une ancienne source dormante menace de révéler la nature de sa relation de longue date avec l'agence de services américains à moins qu'elle ne soit disculpée d'un crime grave".

Quel est le rôle de Noah dans cette histoire ? L'avenir nous le dira.

Quoi qu'il en soit, ce nouveau projet semble très différent des comédies romantiques dans lesquelles jouait jusqu'à présent l'acteur. À moins qu'on ait raté des scènes haletantes d'espionnage dans Sierra Burgess Is a Loser, The Perfect Date ou encore la franchise À tous les garçons.