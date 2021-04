Selena Gomez, de nouveau blonde, retourne travailler et partage un selfie intense

Bien que Selena n'ait pas précisé à quel "travail" elle faisait allusion, ça pourrait être des chansons, un film, ou un projet pour sa société Rare Beauty. On peut essayer de deviner en fonction de ce qui l'attend cette année.

Mi-avril, Selena a fini de tourner la nouvelle série comique d'Hulu intitulée Only Murders In The Building. Elle devrait aussi prêter de nouveau sa voix à Mavis dans le film d'animation Hôtel Transylvanie : changements monstres, qui doit sortir cet été. Et comme si ça ne suffisait pas, l'actrice va produire et jouer dans le film In the Shadow of the Mountain.