Justin Bieber a envoyé des Crocs à Victoria Beckham, et sa réaction vaut le détour

David avait aussi rendu hommage aux talents de son fils, en expliquant à E! News que Cruz avait trouvé que la musique était sa "passion". "[Victoria et moi], on aime croire qu'on est responsables de ça... On espère toujours que ses enfants écoutent et prennent des notes, et là, ça montre que c'est le cas", avait-il déclaré en 2016 après la sortie du premier single de Cruz. "Les enfants sont comme des éponges, ils captent tout, et on ne s'en rend compte que lorsqu'ils sortent quelque chose comme ce que Cruz vient de faire."