Elisabeth Moss promet que les fans de The Handmaid's Tale auront "ce qu’ils attendaient"

George Kraychyk/Hulu

Moss s'est même assise à son tour dans la chaise du réalisateur cette saison. Ce qui était prévu à l'origine comme les débuts à la réalisation de Moss avec un seul épisode s'est rapidement transformé en trois épisodes à cause des changements de programme dus à la pandémie de COVID-19.

"J'ai choisi l'épisode trois qui devait marquer mes débuts derrière la caméra, avant le COVID, et j'ai commencé [à le tourner]", a confié Moss à Jimmy Fallon dans le Tonight Show du 21 avril. "Puis, on a tout arrêté pendant six mois, et puis tout à coup, j'ai tourné cet épisode, j'en ai tourné deux de plus, j'ai fait les épisodes huit et neuf. Parce que personne d'autre n'était là la plupart du temps, aucun réalisateur. Si un réalisateur avait terminé son travail et était parti, et qu'il ne voulait pas revenir et rester en quarantaine pendant deux semaines, il fallait bien que quelqu'un le fasse."

Alors qu'ont donc promis d'autre Moss et Bledel aux fans de The Handmaid's Tale : la servante écarlate ? Découvrez la vidéo exclusive ci-dessus pour découvrir d'autres infos bien croustillantes !