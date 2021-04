Le prince William et Kate Middleton dévoilent de nouveaux portraits pour honorer leurs dix ans de mariage

Chris Floyd/Camera Press

Si leur présence à Westminster était solennelle, le manteau blanc signé Catherine Walker de Kate n'était pas sans rappeler sa tenue de mariage dix ans plus tôt.

Ce grand jour pour les Britanniques a donné lieu récemment à un documentaire sur ITV, intitulé The Day Will and Kate Got Married. Diffusé le 9 avril, il passait en revue le témoignage de ceux qui étaient présents ce jour-là, dont la cheffe pâtissière Fiona Cairns.