La virée de Kate Middleton et du prince William dans une ferme remplie de moutons vaut le détour

Sur le même sujet : Kate Middleton et le prince William ont un nouveau chien

Voici le prince William et Kate Middleton en mode fermiers.

Mardi 27 avril, le couple royal était bien loin de son quotidien feutré pour aller visiter une ferme dans le nord-est de l'Angleterre.

Après avoir été présentés aux propriétaires, Clare Wise et Stewart Chapman, le duc et la duchesse de Cambridge ont rendu visite aux troupeaux d'agneaux et de veaux et ont appris à s'occuper du bétail.

Le couple a aussi découvert quelques outils utilisés à la ferme et a appris à nourrir quelques moutons affamés.

"Visite d'une ferme durable", a indiqué le compte officiel Instagram de William et Kate, pour accompagner des images de leur visite. "Situés à Darlington, ces deux incroyables exploitants d'une ferme gérée par leur famille depuis cinq générations ont pu nous montrer en détail comment ils travaillent pour atteindre l'objectif zéro émission du Royaume-Uni pour 2050. Ils utilisent des techniques comme le contrôle de l'herbe, la rotation des cultures et l'échantillonnage des aliments pour aider à améliorer la productivité et s'assurer d'avoir un développement responsable. On a même essayé les tracteurs !"