Britney Spears souhaite s'adresser directement à la cour lors de la prochaine audience pour sa tutelle

Instagram / Britney Spears

Une source proche de l'interprète de "Toxic" a indiqué à E! News que la mère de deux enfants était "très heureuse" d'assister au mariage. Elle a "hâte de sortir et de faire des trucs".

Jusqu'à présent, Britney ne pouvait pas participer à ce genre de sorties à cause de la pandémie de coronavirus et des "restrictions" établies par son père.

Notre source nous a aussi expliqué comment Britney a eu le droit d'assister au mariage : "Sa mère [Lynne Spears] l'aide à changer sa situation pour qu'elle ait plus de libertés pour faire ce qu'elle veut faire. C'était important pour Britney, et elle a pu le faire."

Ces dernières années, on voit assez rarement la chanteuse en dehors de ses concerts, mais plus récemment, elle sort plus souvent en public.