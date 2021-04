Regardez Jack Black se transformer en Avengers après s'être fait vacciner dans cette vidéo hilarante

Sur le même sujet : Le fils de Jack Black a un rôle dans son nouveau film

Le contenu des réseaux sociaux pendant la pandémie vous ennuie ? Eh bien, Jack Black vient à votre rescousse !

Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram vendredi 23 avril, l'acteur de Rock Academy se transforme en Captain America et autres super-héros Marvel d'Avengers, après avoir reçu le vaccin contre le COVID-19.

Le directeur artistique Taylor Stephens a monté ce petit chef-d'œuvre d'humour de deux minutes bourré d'effets spéciaux et fait même une apparition, en superposant la tête de Jack sur son torse nu, avant que la star ne se transforme en héros de comics. Pour la bande-son, on a droit au "Lose Yourself" d'Eminem remixé par Jordyn Edmonds et au "Can't Touch This" de MC Hammer ("hammer" veut dire marteau en anglais).

Pour l'occasion, le musicien de Tenacious D porte un slip de bain aux couleurs du drapeau américain, des chaussettes blanches et des mocassins marron, ainsi qu'un masque de Captain America, en utilisant son célèbre bouclier pour détruire des structures en fausses briques, dont un Jenga géant. Il célèbre alors sa victoire en dansant en slip, y compris dans les rues de Los Angeles.

Puis Jack opte pour le costume de Thor. Il utilise le célèbre marteau du super-héros pour envoyer des éclairs dans sa piscine. Il passe ensuite à Hulk, maquillé en vert de la tête aux pieds, avant de finir déguisé en Iron Man et Spider-Man.