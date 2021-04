Close a posté une photo où on la voit assise avec Kaluuya, Darrell Britt-Gibson et son meilleur ami scénariste Chris Terrio, et a écrit qu'ils s'étaient "amusés comme DES FOUS" à leur table.

"Je savais que Lil Rel allait m'interroger sur Da Butt, et mes trois compagnons m'ont aidée à préparer ce que j'allais dire", a-t-elle écrit en légende de la photo. "Darrell a insisté pour que je parle du Backyard Band, en plus de E.U., de Suga Bear et de DMV [NDLR : Washington, D.C., Maryland, Virginie]. J'ai cherché « Da Butt » sur Google et j'ai regardé le clip de Spike, alors quand Lil Rel m'a demandé de faire cette danse… vous me voyez repenser au clip. Cette partie était tout à fait spontanée. Daniel, Darrell et Chris m'ont poussée à le faire !!! TOUT est de leur faute."

Elle a ensuite félicité Kaluuya pour son Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle dans Judas and the Black Messiah. "Tu es vraiment doué", a terminé Close. "Daniel et Darrell resteront maintenant des amis pour la vie !"