Adele aperçue pour la première fois depuis des mois à une after-party des Oscars 2021

Sur le même sujet : Oscars 2021 : Dua Lipa, Rihanna et d’autres looks d’after-party

La dernière sortie d'Adele est la preuve qu'elle est prête à faire des ravages cet été.

L'interprète de "Rolling in the Deep" s'est jointe aux célébrations des Oscars 2021 de Daniel Kaluuya dimanche 26 avril, où elle a pris des photos avec des amis, parmi lesquels l'actrice Amber Chardae Robinson.

Amber a partagé un selfie avec Adele, qui portait un ensemble vert à la fois décontracté et chic signé Lapointe. On a pu voir sa tenue complète plus en détails après qu'un individu travaillant à la soirée a posté une vidéo de la chanteuse en train de chanter "I'm Real" de Jennifer Lopez et Ja Rule avec des amis.

Le compte Instagram de "Curly Bartender" (la barmaid aux cheveux bouclés) a légendé la vidéo : "Pour tous les fans d'Adele qui ont été si gentils, voici une petite vidéo qui montre quand on est passés de l'after-party des Oscars à l'after-party de l'after."

La personne a ajouté que la boisson de prédilection de la chanteuse pour cette "soirée dansante" était la "Mule de Moscou".

Autre personnalité repérée à la sauterie de stars de Daniel ? Le meilleur pote d'Adele, Drake, bien sûr.