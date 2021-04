L’escapade de rêve de Travis Barker pour Kourtney Kardashian est sans doute son meilleur cadeau jusqu’ici

Sur le même sujet : Kourtney Kardashian reçoit un cadeau romantique de Travis Barker

Travis Barker ne semble pas vouloir cesser de fêter l'anniversaire de l'élue de son cœur.

Près d'une semaine après que Kourtney Kardashian a officiellement eu 42 ans, la star de L'incroyable famille Kardashian a eu droit à une escapade privée vers une destination secrète loin d'Hollywood.

Sur des photos postées sur les réseaux sociaux du couple, les fans ont eu un aperçu de leurs vacances de rêve incluant nuits étoilées et résidence temporaire dotée d'une vue complètement incroyable.

Ce voyage arrive peu après que le batteur de Blink-182 a posté un hommage très mémorable à sa petite amie pour son anniversaire. Une histoire de pouce qu'on suce, ça vous dit quelque chose ?

"JE T'AIME, PU-AIN !" a écrit Travis en légende de son post. "TU ES UNE BÉNÉDICTION POUR CE MONDE… JOYEUX ANNIVERSAIRE @kourtneykardash."

Et si vous demandez aux proches du couple s'ils sont surpris de voir à quel point cette relation se passe bien, leur réponse sera un bon gros non ! Après qu'on a appris en janvier que Kourtney et Travis, 45 ans, sortaient ensemble, bien des amis ont été plus qu'impressionnés par l'attitude séductrice du rocker loin de la scène.