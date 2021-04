Christina Milian et Matt Pokora à nouveau parents !

Instagram

En mai dernier, l'actrice de Love Don't Cost a Thing avait expliqué combien la pandémie de coronavirus était en réalité une bénédiction insoupçonnée.

Indice : elle a passé plus de temps avec ses proches.

"Je n'aurais pas pu rêver meilleur moment pour que ça arrive, pour être honnête avec vous", avait-elle confié à E! News. "Je pense que cela aurait été plus difficile si je m'étais remise immédiatement au travail parce que j'aurais été submergée par la culpabilité en n'étant pas capable de passer ce temps avec mon bébé, donc ça n'aurait pas pu mieux tomber."

"Une semaine après avoir accouché, je recevais des appels pour des auditions… et j'ai une mentalité de bosseuse et je ne veux pas me consumer en en faisant trop."

Elle avait ajouté : "L'une des choses les plus belles et les plus gratifiantes qui soit, c'est d'être mère, et je ne veux pas prendre ça pour acquis."