La fête des Oscars aux invités prestigieux d’Andra Day avec Emma Roberts, Garrett Hedlund et Cie

Sur le même sujet : Oscars 2021 : Dua Lipa, Rihanna et d’autres looks d’after-party

Quelle soirée inoubliable !

Les Oscars 2021 n'ont pas manqué de moments à ne pas rater, mais c'est à l'after-party d'Andra Day qu'il fallait être vu. La star de Billie Holiday, une affaire d'État — elle était en lice pour le prix de Meilleure actrice mais a perdu face à France McDormand — avait organisé une fête à la liste d'invités prestigieuse au Spring Place LA, un club privé à Beverly Hills.

Les invités de cette fête dans le respect de la distanciation sociale incluaient Emma Roberts et son petit ami, Garrett Hedlund, ainsi que Lee Daniels, Winnie Harlow, Tyler James Williams et Rob Morgan entre autres.

Pour Emma et Garrett — et pour Evan Ross — cette soirée constituait l'excuse parfaite pour appeler une baby-sitter et s'amuser un peu. Après tout, ils ont eu des bébés fin 2020 (Evan avec son épouse, Ashley Simpson), et on peut dire qu'ils avaient mérité de passer une soirée tranquille tous ensemble.

Et bien qu'Andra n'ait pas remporté le prix si convoité, elle avait néanmoins de bonnes raisons de se réjouir. Durant cette saison des cérémonies mouvementée, elle a décroché un Golden Globe pour son interprétation de Billie Holiday et attiré l'attention du monde entier.