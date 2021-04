Des grimaces à une Nintendo Switch : tous les moments insolites des Oscars 2021

Sur le même sujet : Oscars 2021 : les moments à ne pas rater

On est toujours bien contents qu'il y ait des appareils photo aux Oscars.

Parce qu'ils capturent les moments que la cérémonie rate parfois. Pour la 93e édition des Academy Awards dimanche 25 avril, ce fut à nouveau le cas puisque les photographes ont surpris tout ce qui s'est passé sur le tapis rouge, des stars tirées à quatre épingles entre deux poses à Alan Kim, le jeune acteur de neuf ans de Minari, en train de jouer à la Nintendo Switch. En pleine pandémie de coronavirus, certains visages célèbres se sont retrouvés pour la première fois depuis des mois, tandis que d'autres célébraient leur première victoire aux Oscars.

Heureusement, les preuves photographiques sont là, et il n'y a plus qu'à les encadrer. Revenez sur la plus grande soirée d'Hollywood, entre les grandes victoires, les moments historiques, les tenues les plus incroyables, Glenn Close en train de danser sur "Da Butt", Daniel Kaluuya en train d'évoquer la sexualité de ses parents pendant son discours de remerciements, et ne manquez pas les moments insolites que vous avez peut-être ratés.