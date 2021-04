Tous les moments historiques des Oscars 2021

Sur le même sujet : Oscars 2021 : les moments à ne pas rater

Les Oscars 2021 viennent de s'achever.

Après avoir été reportée à cause de la pandémie de coronavirus, la 93e édition des Academy Awards s'est tenue dans la gare d'Union Station à Los Angeles dimanche 25 avril, et ce fut une sacrée soirée. Entre les tenues sur le tapis rouge et une cérémonie remplie de stars (sans oublier les moments qui ont fait le buzz), la soirée n'a manqué de rien.

En matière de récompenses, Nomadland a été le grand vainqueur. Le long-métrage a non seulement été nommé Film de l'année, mais Frances McDormand a été élue Meilleure actrice. De plus, Chloé Zhao a été récompensée dans la catégorie Meilleur réalisateur, faisant d'elle la première femme issue d'une minorité de couleur et seulement la deuxième femme à réussir ce tour de force.

En fait, il y a eu plusieurs moments historiques tout au long de la soirée de récompenses. Par exemple, Yuh-Jung Youn est devenue la première actrice coréenne à remporter une statuette dorée comme Meilleure actrice dans un second rôle pour Minari. De plus, Mia Neal et Jamika Wilson sont devenues les premières femmes noires à remporter l'Oscar des Meilleurs maquillages et coiffures pour leur travail dans Le Blues de Ma Rainey.