L’hommage de Viola Davis à Chadwick Boseman mérite un Oscar

"C'était vraiment les dents. Le choix de rajouter les dents en or, ça a été incroyable et ça a complété la transformation", s'est-il souvenu.

Viola a reconnu elle-même qu'elle avait attaché beaucoup d'importance à dépeindre précisément Ma Rainey : "L'approche était celle que tout acteur devrait avoir. Il faut faire honneur à la personne. On m'a dit qu'elle avait une certaine corpulence, on m'a dit que sa bouche était couverte d'or, on m'a dit qu'elle avait tel ou tel look, qu'elle avait des perruques en crin de cheval. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai porté des dents en or, des perruques en crin de cheval et j'avais une certaine corpulence."

L'actrice reconnue précise qu'elle ne voulait pas la "changer de quelque manière que ce soit", afin de ne pas édulcorer l'image de cette légende du blues.

