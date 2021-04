Les 7 moments les plus époustouflants des Oscars 2021

Le streaming est roi

Nomadland a été nommé Meilleur film, ce qui n'étonnera personne, mais les grands vainqueurs de la soirée ont été Hulu, le service de streaming préféré du cinéma aux États-Unis (après une semaine d'exploitation au cinéma) ; Netflix, dont Le Blues de Ma Rainey et Mank ont décroché deux prix chacun ; suivi par Amazon Prime, avec Sound of Metal, également récompensé deux fois. Soul, le Meilleur film d'animation et la Meilleure musique originale, est allé directement sur Disney+.

Tout ça n'a pas échappé à la toujours bouillonnante Frances McDormand, qui, sur scène en tant que coproductrice de Nomadland, le Meilleur film de l'année aux côtés de sa réalisatrice et coproductrice, Chloé Zhao, s'est adressée comme à l'accoutumée aux anges protecteurs, en leur disant : "Regardez notre film sur le plus grand écran possible. Et un jour, très, très bientôt, emmenez tous les gens que vous connaissez au cinéma, côte à côte, dans la pénombre de cette salle. Et regardez tous les films représentés ici ce soir. Nous dédions ce prix à notre loup." Et elle a joint le geste à la parole, en hurlant comme un loup dans les tribunes.

Elle est remontée sur scène pour devenir la seule femme avec trois Oscars de Meilleure actrice, pour dépasser Meryl Streep (qui en a trois aussi, mais un comme Meilleure actrice dans un second rôle), ce qui la place juste derrière Katharine Hepburn, qui en a reçu quatre entre 1934 et 1982.

Après avoir fait remarquer qu'il ne manquait plus qu'un bar karaoké, pour que des gens comme Leslie Odom Jr. mette le feu à la soirée, elle s'est contentée de dire : "Je n'ai pas les mots. Ma voix réside dans mon épée. On sait que l'épée est notre travail. Et j'aime travailler." Elle a eu un petit ricanement, avant d'ajouter : "Merci de le savoir. Et merci pour ça."