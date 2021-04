Pourquoi Anthony Hopkins, sacré Meilleur acteur cette nuit, n'était pas aux Oscars 2021

Sur le même sujet : Viola Davis On Chadwick Boseman: "He Was Authenticity on Steroids"

Anthony Hopkins a été impliqué dans ce qui restera sûrement le moment le plus polémique des Oscars 2021, et il n'était même pas présent. Contrairement aux années précédentes, la cérémonie, diffusée dans la nuit de dimanche à lundi, a laissé la catégorie Meilleur acteur pour la fin, aux dépens du Meilleur film. Anthony Hopkins a remporté le prix prestigieux pour son rôle dans The Father, mais comme il n'était pas présent, ni en personne ni virtuellement, la soirée s'est achevée brutalement dans la confusion. "L'Académie félicite Anthony Hopkins et accepte l'Oscar en son nom", a déclaré Joaquin Phoenix, le remettant, pour conclure de manière décevante la soirée. Il n'a jamais été fait mention au cours de la 93e cérémonie d'où se trouvait l'acteur légendaire. Il s'avère que la star de 83 ans est actuellement au pays de Galles, son pays de naissance, puisque le comédien a récemment posté une vidéo de son voyage là-bas sur les réseaux sociaux. Le 25 avril, quelques heures avant le début des Oscars, Anthony a ainsi posté une vidéo de lui en train de reciter le célèbre poème de Dylan Thomas "Do not go gentle into that good night", qui a été interprété comme un encouragement à ne pas désespérer dans la vie.