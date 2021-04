Yuh-Jung Youn de Minari a "enfin" pu rencontrer Brad Pitt en gagnant un Oscar

Sur le même sujet : Yeri Han & Yuh-Jung Youn Talk Filming "Minari" in 25 Days

Yuh-Jung Youn vient peut-être de gagner un Oscar, mais tout ce qu'on avait à l'esprit en regardant la première partie de son discours, c'était : "Pareil."

La prolifique actrice coréenne vient tout juste de remporter son tout premier Oscar — c'est la première actrice coréenne à avoir été jamais nominée — pour son rôle de la grand-mère Soon-ja dans Minari, et c'est déjà plutôt incroyable. Ça a été rendu d'autant plus surréaliste par le fait que c'était Brad Pitt qui présentait sa catégorie et qui lui a remis son prix, et elle a semblé un peu troublée en se dirigeant vers le micro.

"M. Brad Pitt, enfin", a-t-elle plaisanté. "Ravie de vous rencontrer. Où étiez-vous quand nous étions en train de tourner à Tulsa ? Très honorée de vous rencontrer."

Normalement, a expliqué Youn, elle regarde les Oscars à la télé, elle avait donc du mal à croire qu'elle était vraiment là, en train de recevoir son propre trophée. "Laissez-moi me reprendre", a-t-elle dit. Elle a été particulièrement choquée des femmes contre lesquelles elle a gagné.

"Je ne crois pas en la compétition. Comment est-ce possible que je gagne face à Glenn Close ?" a-t-elle déclaré. "Je l'ai vue interpréter tellement de rôles que c'est tout bonnement… toutes les nominées, nous sommes les gagnantes pour différents films, mais nous avons joué des rôles différents, donc nous ne pouvons pas nous affronter."