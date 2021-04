Daniel Kaluuya déstabilise sa mère en évoquant la sexualité de ses parents aux Oscars 2021

On trouvait également parmi les nominés Sacha Baron Cohen (Les Sept de Chicago), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami), Paul Raci (Sound of Metal) et Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah).

Peu après le discours de Daniel, Sacha a fait allusion à l'étrange moment dans un hommage au vainqueur sur Instagram : "Félicitations à mon compatriote britannique @danielkaluuya pour avoir remporté notre catégorie d'acteur (moi aussi, je suis ravi que tes parents aient couché ensemble)", a plaisanté la star de Borat.

Daniel, qui était nominé pour le prix de Meilleur acteur pour Get Out en 2017, a dominé toute la saison des cérémonies pour son interprétation du président de la branche de l'Illinois du parti des Black Panthers.