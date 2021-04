Anthony Hopkins entre dans l'histoire en décrochant le prix du Meilleur acteur aux Oscars 2021

Hormis Chadwick Boseman, Anthony Hopkins était en compétition face à Riz Ahmed dans Sound of Metal, Gary Oldman dans Mank et Steven Yeun dans Minari. S'il s'agit de son deuxième Oscar, l'acteur gallois a reçu pas moins de six nominations, pour Le Silence des Agneaux, Les Vestiges du jour, Nixon, Amistad, Les deux Papes et, bien sûr, The Father.