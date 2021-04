Découvrez l’émouvant premier trailer du West Side Story de Steven Spielberg avec Ansel Elgort

Sur le même sujet : Rita Moreno Talks "West Side Story" & More at the Oscars

Steven Spielberg espère qu'il y a une place dans votre cœur pour une nouvelle version de la comédie musicale romantique West Side Story.

Après que sa sortie au cinéma a été retardée une année complète en raison de la pandémie de coronavirus, la nouvelle adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway de 1957 vient de dévoiler son premier trailer durant la cérémonie des Oscars 2021.

Le trailer inclut la chanson bien-aimée "Somewhere" et présente la nouvelle distribution aux spectateurs parmi laquelle on retrouve Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (Maira), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo) et Josh Andrés Rivera (Chino).

La version précédente du film, avec Richard Beymer dans le rôle de Tony et Natalie Wood dans celui de Maria, avait été réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins et était sortie au cinéma en 1961. C'est devenu un classique qui a remporté 10 Oscars, dont celui de Meilleur film.

Rachel avait tout juste 17 ans et était encore au lycée quand elle a décroché le rôle de Maria dans le nouveau film. "Je suis tellement contente d'incarner la légendaire Maria aux côtés de ce casting incroyable", avait-elle déclaré à l'époque. "West Side Story a été la première comédie musicale que j'ai vue avec un personnage principal latino."