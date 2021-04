Le réalisateur Thomas Vinterberg rend hommage à sa fille défunte dans un discours déchirant

Sur le même sujet : Les Oscars 2021 en chiffres

Un discours de remerciement déchirant.

Le réalisateur Thomas Vinterberg a remporté le prix du Meilleur film international cette nuit, aux Oscars 2021, pour son film Drunk - La deuxième tournée, et le cinéaste danois a utilisé le temps qui lui était imparti sur scène pour rendre hommage à sa fille Ida, tragiquement décédée alors qu'il tournait le film en 2019.

Après avoir remercié la star du film, Mads Mikkelson, Vinterberg a déclaré : "Mads, tu nous as offert ton meilleur jeu. Non seulement pour le film, mais aussi pour ma fille. Et je ne l'oublierai jamais."

Il a ajouté : "Alors, on voulait faire un film qui commémorait la vie. Et quatre jours après le début du tournage, l'impensable est arrivé. Un accident sur l'autoroute a emporté ma fille. Quelqu'un regardait son portable. Et elle nous manque, et je l'aime. Et... désolé. Deux mois avant de tourner ce film, deux mois avant sa mort, elle était en Afrique. Elle m'a envoyé une lettre, elle venait de lire le scénario et elle avait adoré. Elle se sentait liée à cela. Et elle était censée être dedans. Alors, si vous pensez qu'elle est avec nous d'une façon ou d'une autre, vous pouvez être sûrs qu'elle applaudit avec nous."