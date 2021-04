Frances McDormand mérite un autre Oscar pour avoir fait le discours le plus court de la soirée

Sur le même sujet : "Nomadland" Director Chloe Zhao on Importance of Being Spontaneous

Cinq femmes étaient nominées pour le prix de la Meilleure actrice aux Oscars 2021, mais une seule d'entre elles pouvait repartir avec le trophée.

Lundi 15 mars, Nick Jonas et Priyanka Chopra avaient annoncé les nominés au prix de la Meilleure actrice : Viola Davis pour Le Blues de Ma Rainey, Andra Day pour Billie Holiday, une affaire d'État, Vanessa Kirby pour Pieces of a Woman, Frances McDormand pour Nomadland et Carey Mulligan pour Promising Young Woman.

Et si toutes ont livré d'incroyables performances, l'Académie a majoritairement voté pour Frances. C'est la troisième fois que la star de Nomadland remporte le prix de la Meilleure actrice, elle l'avait remporté en 1996 pour Fargo et en 2018 pour 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance.

Frances a été brève, déclarant à la foule : "Écoutez, on ne m'a pas demandé. Mais si on l'avait fait, j'aurais dit, karaoké. Quand on a des voix comme celles de Leslie et Marcus. On devrait ajouter un bar karaoké."