Angela Bassett, Amanda Seyfried et d'autres stars ravissantes en rouge aux Oscars 2021

Certaines stars ont pris le tapis rouge au sens propre, cette année, aux Oscars.

Les robes grenade et rubis se sont croisées sur le tapis rouge, et des actrices nominées comme Olivia Colman et Amanda Seyfried nous ont ébahis avec différentes variantes de cerise. Le tapis rouge 2021 marquait un retour monumental vers la normalité, après la vague de cérémonies virtuelles en 2020, dues à la pandémie. Tout en gardant leurs distances, les invités des Oscars comme Angela Bassett et Reese Witherspoon ont foulé le tapis rouge avec des créations écarlates sur le dos.

Nominée comme Meilleure actrice dans un second rôle, Seyfried s'est inspirée de son personnage dans Mank pour incarner une beauté mi-moderne, mi-vieil Hollywood avec sa robe en tulle signée Armani. Également nominée dans la même catégorie, Olivia Colman a affirmé son style sophistiqué avec une robe mi-longueur de Dior. Reese Witherspoon portait aussi du Dior. Cette robe ombrée asymétrique apportait un petit côté grec à un look simple et sans manches.

Erin Lim Rhodes, personnalité de E!, s'est aussi inspirée des grandes stars en choisissant une magnifique robe à volants. Mais c'est l'extraordinaire robe de Bassett avec d'énormes nœuds aux manches qui nous a mis une claque. Une création étonnante qui a attiré tous les regards !