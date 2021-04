Frances McDormand pousse un hurlement en recevant le prix du Meilleur film pour Nomadland

Sur le même sujet : "Nomadland" Director Chloe Zhao on Importance of Being Spontaneous

C'était la soirée des surprises aux Oscars 2021. Dimanche 25 avril, Rita Moreno a eu le rare honneur d'annoncer le gagnant de l'Oscar du Meilleur film avant que les prix du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice ne soient remis. Mais peu importe l'ordre, un seul film pouvait recevoir le prix du Meilleur film de l'année. Mesdames et messieurs, des félicitations sont de mise pour Nomadland. Frances McDormand a fait un discours de remerciements en forme de plaidoyer passionné pour inciter les spectateurs à retourner au cinéma et à voir les nominés au prix du Meilleur film sur grand écran. "Je vous en prie, regardez notre film sur le plus grand écran possible", a-t-elle expliqué. "Et un jour, très, très bientôt, emmenez tous les gens que vous connaissez au cinéma, côte à côte, dans la pénombre de cette salle. Et regardez tous les films représentés ici ce soir. Nous dédions ce prix à notre loup." Frances a alors poussé un hurlement en l'honneur de l'ingénieur du son Michael Snyder, dit "Wolf" ("loup" en français), qui est décédé le mois dernier.